Международный банк Азербайджана запустил специальную кампанию по картам VISA Gold

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Международный банк Азербайджана подготовил специальное предложение для всех желающих приобрести карту VISA Gold. В рамках кампании, действующей до 18 октября, карты VISA Gold можно будет приобрести по цене VISA Classic, всего за 10 AZN. Пластиковые карты Международного банка Азербайджана можно заказать онлайн, сообщили АЗЕРТАДЖ в банке.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.