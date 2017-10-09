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    Международный банк Азербайджана запустил специальную кампанию по картам VISA Gold

    09.10.2017 [15:49]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Международный банк Азербайджана подготовил специальное предложение для всех желающих приобрести карту VISA Gold. В рамках кампании, действующей до 18 октября, карты VISA Gold можно будет приобрести по цене VISA Classic, всего за 10 AZN. Пластиковые карты Международного банка Азербайджана можно заказать онлайн, сообщили АЗЕРТАДЖ в банке.

    Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

    AZERTAG.AZ :Международный банк Азербайджана запустил специальную кампанию по картам VISA Gold
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