Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эту дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться во всем мире. Впервые день девочек отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме — детским бракам.

Как свидетельствует статистика, почти каждая третья женщина в мире в возрасте от 20 до 24 лет впервые вышла замуж до достижения 18-летия. Треть из них вступили в брак ранее, чем им исполнилось 15 лет. Особенно пугающе эта тенденция выглядит в развивающихся странах: 90 процентов детей, которые рождаются у 15–19-летних подростков, — это дети девочек, уже состоящих в браке. В то же время детские браки представляют собой нарушение основных прав человека и негативно влияют на все аспекты жизни девочек. Ранние браки лишают девочек детства. Их насильно заставляют прерывать образование, возможности таких девочек сильно ограничены, а опасность быть подвергнутыми насилию и домогательствам возрастает в несколько раз.

В Азербайджане женщины наделены всеми правами, закрепленными законодательно и очень важно обеспечить эффективную имплементацию этих прав. Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с Государственной службой трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения периодически проводят мониторинги, выявляя факты уклонения детей от учебы, а также по их предотвращению. Ежегодно выявляются и выносятся сотни административных решений, связанных с уклонением детей и, в частности, девочек от учебы. Борьба с уклонением от учебы тесно связана и с борьбой с ранними браками, улучшением репродуктивного здоровья детей.