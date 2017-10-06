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    Microsoft решила закрыть сервис Groove Music

    06.10.2017 [18:22]

    Баку, 6 октября, AЗЕРТАДЖ

    Компания Microsoft сообщила о своих планах по закрытию музыкального стримингового сервиса под названием Groove Music. На официальном сайте разработчика отмечено, что возможность стримить, а также покупать и скачивать треки пропадет после 31 декабря 2017 года.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на gagadget.com, Microsoft переименовала Xbox Music в Groove Music в 2015 году. Таким способом компания попыталась сделать из сервиса самостоятельный продукт. Однако особой популярности Groove сыскать так и не удалось и в результате, проект повторил судьбу Zune Music (стриминговый сервис Microsoft, завершенный в 2015 году). Ранее попытки Microsoft выйти на рынок онлайн-музыки также не завершались успехом. К примеру, в 2007 году компания запустила провальный сервис URGE в сотрудничестве с MTV, а в 2011 году оан закрыла производство портативных медиаплееров Zune.

    Отказавшись от Groove Music, компания Microsoft сосредоточилась на сотрудничестве со Spotify. Партнеры планируют выпуск отдельного приложения Spotify для ОС Windows 10 и Xbox One.

    AZERTAG.AZ :Microsoft решила закрыть сервис Groove Music
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