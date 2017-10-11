Михаил Мясникович: Беларусь придает особое значение развитию связей с Азербайджаном

Минск, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Беларусь придает особое значение развитию политических, экономических, научны и культурных связей с Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, этом сказал председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович на встрече с находящейся с визитом в Минске делегацией, возглавляемой председателем Милли Меджлиса Азербайджана Огтаем Асадовым.

Говоря об исторических дружеских связях Беларуси с Азербайджаном, Михаил Мясникович отметил, что после восстановления государственной независимости наших стран двусторонние отношения вступили на плоскость стратегического союзничества.

Подчеркнув, что двусторонние официальные визиты глав государств двух стран в последние годы придали особый импуьс развитию взаимных связей, председатель Совета Республики Беларусь сказал, что в настоящее время в Беларуси действуют 58 азербайджанский компаний, а в Азербайджане существуют около 70 компаний Беларуси, занимающиеся различной деятельностью. «Думаю, что обе страны могут увеличить объем инвестирования. Наши парламенты могут усилить деятельность в этом направлении, выступать с различными предложениями», - отметил он.

Михаил Мясникович сказал, что за последние 10 лет Беларусь экспортировала в Азербайджан продукцию на сумму 400 миллионов долларов для сборки в Гянджинском автомобильном заводе тракторов, грузовых автомобилей и оборудования коммунальной техники. На заводе было произведено 10 тысяч тракторов марки БЕЛАРУСЬ и около 4 тысяч грузовых автомобилей. Председатель предложил, чтобы продукция совместного производства Азербайджана и Беларуси поставлялась на рынки Ирана, Турции. Сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью носит стратегический характер.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что связи между Азербайджаном и Беларусью развиваются как в политической, так и в экономической сферах, нет никаких разногласий.

«Между президентами Азербайджана и Беларуси существуют искренние дружеские отношения. Мы, как друзья, всегда поддерживаем друг друга. Существует тесное сотрудничество двух стран в международных организациях. Думаю, что это сотрудничество должно еще более развиваться и продолжаться в новом формате», - сказал Огтай Асадов.

Председатель Милли Меджлиса отметил, что следует создать региональные парламентские структуры и парламенты Азербайджана и Беларуси могут совместно работать в этом направлении.

Огтай Асадов подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью находится на высоком уровне. Сотрудничество в этой сфере еще более развивается.

Подчеркнув, что Беларусь поддерживает справедливую позицию Азербайджана, связанную с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, председатель Милли Меджлиса отметил, что в ходе событий, произошедший в апреле 2016 года на линии фронта, Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу же выступил с заявлением и подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Во встрече приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов и другие.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск