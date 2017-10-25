Министерство юстиции и Генеральная прокуратура распространили совместное сообщение в связи с бежавшими из-под ареста лицами

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики распространили совместное сообщение в связи с лицами, бежавшими из-под ареста два дня назад.

В поступившем в АЗЕРТАДЖ совместном сообщении говорится, что арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях Этибар Алекбер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, этапированные 23 октября 2017 года в Баку в вагоне специального назначения плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку, бежали из-под сопровождения на территории поселка Баладжары.

В связи с этим Министерство юстиции, незамедлительно создав оперативный штаб, принимает все необходимые меры во взаимодействии с другими правоохранительными органами по розыску и задержанию бежавших из-под ареста лиц. Для расследования условий и причин возникновения происшествия проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.

На основании предварительных результатов служебной проверки командир конвойного батальона Пенитенциарной службы, полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона, майор юстиции Хикмет Садыгов приказом министра юстиции исключены из органов юстиции за ненадлежащее выполнение служебного долга. Командир 2-й конвойной роты батальона, капитан юстиции Руслан Зейналов, командир 3-й роты, капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник конвойной службы начальника штаба, капитан юстиции Ракиф Мамедов освобождены от занимаемых должностей.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов и 7 других сотрудников, обеспечивавших непосредственное сопровождение арестованных лиц в вагоне, исключены из органов юстиции, многие другие соответствующие ответственные работники пенитенциарной службы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по делам о тяжких преступлениях возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса, создана следственная группа, проведены безотлагательные следственные действия. С участием экспертов Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Центра судебной экспертизы Министерства юстиции было проведено детальное обследование места происшествия, взяты вещественные доказательства, заслушаны свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что при этапировании арестованных лиц состав караула не соблюдал в отношении Э.Мамедова и А.Агами требований «Правил сопровождения арестованных лиц», что привело к чрезвычайному происшествию – побегу обвиняемых лиц из-под ареста.

В связи с этим начальник караула Дж.Самедов, помощники начальника караула Фуад Гаджиев и Турал Платханов были привлечены к уголовной ответственности за деяние, предусмотренное статьей 308.2 Уголовного кодекса, в отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время за побег из-под стражи Э.Мамедов и А.Агами привлечены в качестве лиц, обвиняемых по статье 304.2.1 Уголовного кодекса, они объявлены в розыск с избранием в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается исполнение комплексных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание Э.Мамедов и А.Агами, а также установление условий совершения преступления, круга всех лиц, в деяниях которых имеется состав преступления.