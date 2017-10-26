Министр экономики и финансов Ирана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Шехидляр хиябаны

Баку, 26 oктября, AЗЕРТАДЖ

26 октября делегация во главе с министром экономики и финансов Ирана Масудом Кербесианом, находящаяся с визитом в Азербайджане, в Аллее почетного захоронения почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была почтена память и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем в Шехидляр хиябаны гости почтили память героических сыновей Родины, отдавших жизни во имя свободы и суверенитета нашей страны, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Гостям, полюбовавшимся панорамой столица Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и работе по благоустройству и созиданию, проводимой в нашем городе.