Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ 8 октября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл с визитом в Грузию. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель визита - принять участие в предстоящих мероприятиях в связи с 20-летним юбилеем ГУАМ. В рамках визита предусмотрены встречи Эльмара Мамедъярова с премьер-министром Грузии и другими представителями государства и правительства. Хатаи Азизов собкор АЗЕРТАДЖ Тбилиси

AZERTAG.AZ : Министр иностранных дел Азербайджана находится с визитом в Грузии

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