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    ПОЛИТИКА


    Министр иностранных дел Азербайджана находится с визитом в Грузии

    08.10.2017 [12:49]

    Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    8 октября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл с визитом в Грузию.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель визита - принять участие в предстоящих мероприятиях в связи с 20-летним юбилеем ГУАМ.

    В рамках визита предусмотрены встречи Эльмара Мамедъярова с премьер-министром Грузии и другими представителями государства и правительства.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :Министр иностранных дел Азербайджана находится с визитом в Грузии
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