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    ПОЛИТИКА


    Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, производимой военно-промышленным комплексом Беларуси

    08.10.2017 [22:28]

    Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    В ходе первого дня официального визита в Республику Беларусь министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов посетил входящее в военно-промышленный комплекс предприятие оборонной промышленности и военный полигон.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт министерства, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь нашей Армии.

    AZERTAG.AZ :Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, производимой военно-промышленным комплексом Беларуси
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