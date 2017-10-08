Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ В ходе первого дня официального визита в Республику Беларусь министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов посетил входящее в военно-промышленный комплекс предприятие оборонной промышленности и военный полигон. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт министерства, азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и другой продукцией военного назначения, производимой военной промышленностью Беларуси, а также поинтересовалась вооружением и военной техникой, способной повысить военную мощь нашей Армии.

AZERTAG.AZ : Министр обороны Азербайджана ознакомился с боевой техникой, производимой военно-промышленным комплексом Беларуси

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