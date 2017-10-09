Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ 9 октября находящаяся с визитом в Беларуси делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики , генерал-полковником Закиром Гасановым посетила площадь Победы в Минске. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, делегация Азербайджана возложила венок к монументу Победы, цветы к мемориалу, выразила почтение. Визит делегации Министерства обороны Азербайджана в Беларусь продолжается.

AZERTAG.AZ : Министр обороны Азербайджана посетил монумент Победы в Минске

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