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    ПОЛИТИКА


    Министр обороны Азербайджана посетил монумент Победы в Минске

    09.10.2017 [15:40]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    9 октября находящаяся с визитом в Беларуси делегация во главе с министром обороны Азербайджанской Республики , генерал-полковником Закиром Гасановым посетила площадь Победы в Минске.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, делегация Азербайджана возложила венок к монументу Победы, цветы к мемориалу, выразила почтение.

    Визит делегации Министерства обороны Азербайджана в Беларусь продолжается.

    AZERTAG.AZ :Министр обороны Азербайджана посетил монумент Победы в Минске
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