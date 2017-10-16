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    ПОЛИТИКА


    Министр обороны Азербайджана посетил в Тбилиси памятник великому лидеру Гейдару Алиеву

    16.10.2017 [14:53]

    Тбилиси, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    16 октября находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики, генерал полковник Закир Гасанов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в названном в его честь парке в центре Тбилиси.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр возложил венок к памятнику общенациональному лидеру, почтил его память.

    В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :Министр обороны Азербайджана посетил в Тбилиси памятник великому лидеру Гейдару Алиеву
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