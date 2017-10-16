Министр обороны Азербайджана посетил в Тбилиси памятник великому лидеру Гейдару Алиеву

Тбилиси, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

16 октября находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики, генерал полковник Закир Гасанов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в названном в его честь парке в центре Тбилиси.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр возложил венок к памятнику общенациональному лидеру, почтил его память.

В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси