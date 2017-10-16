Министр обороны Азербайджана посетил в Тбилиси памятник великому лидеру Гейдару Алиеву
AzerTAg.az
16.10.2017 [14:53]
Тбилиси, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
16 октября находящийся с визитом в Грузии министр обороны Азербайджанской Республики, генерал полковник Закир Гасанов посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в названном в его честь парке в центре Тбилиси.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр возложил венок к памятнику общенациональному лидеру, почтил его память.
В церемонии приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.
Хатаи Азизов
собкор АЗЕРТАДЖ
Тбилиси
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