Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, которое состоялось 12 октября в Душанбе. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе минобороны, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного сотрудничества.

AZERTAG.AZ : Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

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