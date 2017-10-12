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    ПОЛИТИКА


    Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ

    12.10.2017 [15:35]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств, которое состоялось 12 октября в Душанбе.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе минобороны, в ходе встречи были обсуждены вопросы военного сотрудничества.

    AZERTAG.AZ :Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании Совета министров обороны СНГ
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