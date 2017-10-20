Министр здравоохранения принял граждан в Гёйчае

Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева, руководители центральных органов исполнительной власти проводят в регионах приемы граждан, предпринимают соответствующие меры по положительному решению их жалоб, заявлений и обращений по различным вопросам.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства здравоохранения, 20 октября глава ведомства Огтай Ширалиев в Гёйчайской центральной районной больнице принял жителей данного района, а также Уджарского, Агдашского и Зардабского районов.

В ходе приема министр выслушал обращения граждан и принял необходимые меры. На приеме были заслушаны обращения, связанные с проблемами здоровья, трудоустройством и др.

Министр Огтай Ширалиев дал поручения руководителям соответствующих структур по внимательному рассмотрению обращений каждого гражданина и решению поднятых вопросов в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений была решена на месте.

Обращения, не касающиеся полномочий министерства, были зарегистрированы для передачи в соответствующие структуры и взяты на контроль.