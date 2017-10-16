Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением. Об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении говорится, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Армения Серж Саргсян провели в Женеве встречу на высшем уровне. Во встрече, проходившей под патронатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова ( Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (Соединенные Штаты Америки), приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Президенты договорились принять меры для интенсификации процесса переговоров и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения. Сопредседатели выразили удовлетворение этими прямыми переговорами, состоявшимися после очень длительного перерыва. Они по-прежнему готовы работать со сторонами для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. В качестве очередного шага сопредседатели в ближайшем будущем проведут рабочую встречу с министрами иностранных дел.