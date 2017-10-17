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    Минтруда продолжает лидировать по числу пользователей электронными услугами на портале «Электронное правительство»

    17.10.2017 [18:50]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) продолжает лидировать по числу пользователей электронными услугами на портале «Электронное правительство».

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, так, за январь-сентябрь текущего года е-услугами министерства воспользовались 7 006 756 раз, что составляет 40 процентов всех обращений к 434 е-услугам 43 государственных структур (17 555 749 обращений). Помимо этого, в сентябре текущего года в Азербайджане е-услугами МТСЗН воспользовались около 520 205 раз, что на 20,7 процента превышает сентябрьский показатель 2016 года.

    Причиной увеличения обращений e-услугам министерства является возможность пользоваться соответствующими государственными услугами в современных и прозрачных условиях, в режиме реального времени, и не обращаясь к какому-либо чиновнику.

    За сентябрь 2017 года электронными услугами МТСЗН «Электронная регистрация трудовых договоров и оповещение об этом работодателей», «Информирование работников о заключении трудовых договоров» воспользовались 212 200 раз, «Представление графика для пособия по временной нетрудоспособности» - 32 900 раз, «Предоставление информации об последнем обследовании, проведенного медико-социальной экспертной комиссией» - 29 300 раз.

    В настоящее время функционируют около 30 е-услуг МТСЗН: «Электронная регистрация трудовых договоров и оповещение об этом работодателей», «Информирование работников о заключении трудовых договоров», «Справка с места работы», «Предоставление информации об последнем обследовании, проведенного медико-социальной экспертной комиссией», «Калькулятор пенсии», «Социальный калькулятор расчета пенсий и социальных пособий», «Онлайн учет семейного крестьянского хозяйства», «Предоставление информации пенсионерам», «Обращение в связи с адресной социальной помощью», «Онлайн учет застрахованных лиц», «Онлайн учет владельцев пригодных для крестьянского (фермерского) хозяйства земельных участков», «Представление графика для пособия по временной нетрудоспособности», «Представление графика для пособия по беременности и по рождению ребенка», «Представление графика для пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет», «Предоставление информации застрахованным», «Предоставление информации об учетном номере застрахованного лица» и др. Также постепенно расширяется сфера электронных услуг министерства населению. Так, с 1 апреля текущего года сдана в эксплуатацию новая электронная система по предоставлению отчетов по обязательному государственному социальному страхованию, соответствующая большим социальным требованиям.

    AZERTAG.AZ :Минтруда продолжает лидировать по числу пользователей электронными услугами на портале «Электронное правительство»
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