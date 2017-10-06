Молодой азербайджанский танцор выступит в постановке «Сон в летнюю ночь» в Мариинском театре

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанский танцор Тимур Аскеров выступит в балете «Сон в летнюю ночь» на сцене Мариинского театра 26 октября.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, балет на музыку Феликса Мендельсона-Бартольди будет исполнен под управлением дирижера Гавриэля Гейне.

Партнершей Тимура Аскерова по сцене станет Алина Сомова. Хореография к балету Джорджа Баланчина (1962), репетитор – Сандра Дженнингс, художник-постановщик – Луиза Спинателли, художник по свету – Сергей Лукин.

Мировая премьера балета состоялась 17 января 1962 года в Нью-Йорке, а в Мариинском театре – 6 июня 2012 года.

Т.Аскеров является лауреатом премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» XII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (I премия, 2013), обладателем премии Президента Азербайджана для молодежи в области культуры за 2013 год (диплом и золотая медаль).

В репертуаре артиста на сцене театр партии в постановках: «Жизель», «Спящая красавица», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Шахерезада», «Щелкунчик», «Золушка», «Медный всадник» и другие.

В апреле 2015 года в Большом театре исполнил партию Фархада в балете «Легенда о любви» в хореографии Юрия Григоровича.

С труппой Мариинского театра Тимур Аскеров гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.