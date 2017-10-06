    • / КУЛЬТУРА

    КУЛЬТУРА


    Молодой азербайджанский танцор выступит в постановке «Сон в летнюю ночь» в Мариинском театре

    06.10.2017 [13:17]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    Азербайджанский танцор Тимур Аскеров выступит в балете «Сон в летнюю ночь» на сцене Мариинского театра 26 октября.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, балет на музыку Феликса Мендельсона-Бартольди будет исполнен под управлением дирижера Гавриэля Гейне.

    Партнершей Тимура Аскерова по сцене станет Алина Сомова. Хореография к балету Джорджа Баланчина (1962), репетитор – Сандра Дженнингс, художник-постановщик – Луиза Спинателли, художник по свету – Сергей Лукин.

    Мировая премьера балета состоялась 17 января 1962 года в Нью-Йорке, а в Мариинском театре – 6 июня 2012 года.

    Т.Аскеров является лауреатом премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда» XII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве (I премия, 2013), обладателем премии Президента Азербайджана для молодежи в области культуры за 2013 год (диплом и золотая медаль).

    В репертуаре артиста на сцене театр партии в постановках: «Жизель», «Спящая красавица», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Шахерезада», «Щелкунчик», «Золушка», «Медный всадник» и другие.

    В апреле 2015 года в Большом театре исполнил партию Фархада в балете «Легенда о любви» в хореографии Юрия Григоровича.

    С труппой Мариинского театра Тимур Аскеров гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.

     

    AZERTAG.AZ :Молодой азербайджанский танцор выступит в постановке «Сон в летнюю ночь» в Мариинском театре
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [16:45]
    Иностранные туристы – частые гости в Дом-музее Таира Салахова
    06.10.2017 [14:12]
    В Российском информационно-культурном центре в Баку чествовали учителей
    06.10.2017 [13:07]
    Известный казахский кинокритик посетит «YARAT»
    06.10.2017 [11:15]
    В Баку с очередным концертом выступит Эмин
    Молодой азербайджанский танцор выступит в постановке «Сон в летнюю ночь» в Мариинском театре