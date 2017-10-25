Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ Мониторинг, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 25 октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района завершился без инцидента. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг с азербайджанской стороны провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых. Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой армянскими вооруженными силами, провели личный представитель Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.

AZERTAG.AZ : Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидента

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