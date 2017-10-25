    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидента

    25.10.2017 [17:10]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Мониторинг, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 25 октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района завершился без инцидента.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг с азербайджанской стороны провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой армянскими вооруженными силами, провели личный представитель Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.

    AZERTAG.AZ :Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидента
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    25.10.2017 [10:08]
    Подразделения вооруженных сил Армении 96 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    24.10.2017 [10:48]
    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении состоится очередной мониторинг
    24.10.2017 [10:45]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 103 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    23.10.2017 [14:09]
    В полном клеветы сообщении о ситуации на фронте Армения пытается скрыть собственные провокации
    Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидента