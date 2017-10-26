    • / МИР

    МИР


    Музей на месте бывшего памятника Сталину

    26.10.2017 [11:12]

    Прага, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на пражском холме Летна, где с 1955 по 1962 г. находился крупнейший в Европе памятник Сталину, будет создан музей тоталитаризма. Инициатором открытия музея выступает организация Post Bellum, занимающаяся исследованием периода чешской истории до «бархатной» революции. Для размещения экспозиции планируется использовать помещения в 15-метровом постаменте, оставшемся от монумента. Стоимость проекта оценивается в 10 млн крон (384,5 тыс. евро), из которых 3,5 млн уже удалось собрать. Как сообщает глава Post Bellum Микулаш Кроупа, в музее будут представлены ключевые моменты чешской истории ХХ века, в том числе сибирский поход чехословацких легионеров в 1920-е гг., выселение немцев из Чехословакии после Второй мировой войны и политические процессы 1950-х гг.

    В подготовке экспозиции планируется использовать материалы из архивов чешского телевидения и чешского радио, а также воспоминания очевидцев событий, собранные в ходе проекта «Память народа».

    Парвана Гараева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Прага

    AZERTAG.AZ :Музей на месте бывшего памятника Сталину
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Завершается скандал вокруг свинарника на месте концлагеря
    24.10.2017 [14:36]
    Завершается скандал вокруг свинарника на месте концлагеря
    Прага вводит первые электробусы
    16.10.2017 [11:54]
    Прага вводит первые электробусы
    В Праге прошла демонстрация
    16.10.2017 [10:08]
    В Праге прошла демонстрация
    В Чехии 25 400 миллионеров
    12.10.2017 [10:00]
    В Чехии 25 400 миллионеров
    Другие новости раздела
    26.10.2017 [11:04]
    Европарламент урезал помощь Турции
    26.10.2017 [10:47]
    Президент ФРГ за улучшение отношений с Москвой
    25.10.2017 [18:52]
    В Турции нашли игрушечный «автомобиль», которому 5000 лет
    24.10.2017 [19:10]
    США рассматривают применение санкций против Мьянмы
    Музей на месте бывшего памятника Сталину