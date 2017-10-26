Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют в командном чемпионате Европы
AzerTAg.az
Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ
Командные чемпионаты Европы среди мужских и женских команд пройдут на острове Крит, Греция с 27 октября по 7 ноября.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мужском турнире зарегистрировано 40 команд, а в женском сыграют 32 сборные. Чемпионат Европы пройдет по швейцарской системе в 9 туров. В составах команд четыре основных игрока и один запасной.
За мужскую сборную Азербайджана выступают Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов.
Основными соперниками азербайджанских шахматистов станут команды России, Украины, Англии, Израиля, Венгрии и Польши.
В составе женской сборной сыграют - Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Зейнаб Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева.
Основную конкуренцию азербайджанкам составят сборные России, Украины, Грузии и Польши.
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