Мужская и женская сборные Азербайджана сыграют в командном чемпионате Европы

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

Командные чемпионаты Европы среди мужских и женских команд пройдут на острове Крит, Греция с 27 октября по 7 ноября.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мужском турнире зарегистрировано 40 команд, а в женском сыграют 32 сборные. Чемпионат Европы пройдет по швейцарской системе в 9 туров. В составах команд четыре основных игрока и один запасной.

За мужскую сборную Азербайджана выступают Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов.

Основными соперниками азербайджанских шахматистов станут команды России, Украины, Англии, Израиля, Венгрии и Польши.

В составе женской сборной сыграют - Гюльнар Мамедова, Ульвия Фаталиева, Зейнаб Мамедъярова, Гюнай Мамедзаде и Ханым Баладжаева.

Основную конкуренцию азербайджанкам составят сборные России, Украины, Грузии и Польши.