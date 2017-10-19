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    ОБЩЕСТВО


    На Каспии произошло землетрясение

    19.10.2017 [13:57]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    19 октября в 13.21.24 по местному времени на Каспии произошло землетрясение.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 3.0 и c эпицентром, расположенным на глубине 9 км, не ощущалось.

    AZERTAG.AZ :На Каспии произошло землетрясение
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