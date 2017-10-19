Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 19 октября в 13.21.24 по местному времени на Каспии произошло землетрясение. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, землетрясение магнитудой 3.0 и c эпицентром, расположенным на глубине 9 км, не ощущалось.

AZERTAG.AZ : На Каспии произошло землетрясение

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