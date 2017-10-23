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    ПОЛИТИКА


    На TRT HABER прошла передача о страшных последствиях армянского терроризма

    23.10.2017 [14:58]

    Стамбул, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    На ведущем турецком телеканале TRT HABER прошла обстоятельная передача, посвященная страшным последствиям армянского терроризма.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в передаче под названием «Скрытая история» затронуты такие моменты, как создание и расширение армянского терроризма, жестокие теракты, учиненные против турецких дипломатов, незаконное освобождение из-под стражи террористов, совершивших эти преступления.

    Передача подготовлена на основе анализов бывших послов – Омара Лютема и Нури Йылдырыма, исследователя-публициста Рейхан Ишери и Фатмы Сарыкая. В кадрах отражены тяжелые последствия террористических актов, учиненных армянскими террористами против турецких дипломатов, а также офисов турецких компании в зарубежных странах, распространенные в СМИ информации об этих преступлениях. Однозначно обосновано, что основным фактором в широком распространении и активизации армянского терроризма в современный период являются двойные стандарты в мире. Подчеркнуто, что быть рядом с террористом – также преступление.

    Сабир Шахтахты

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Стамбул

    AZERTAG.AZ :На TRT HABER прошла передача о страшных последствиях армянского терроризма
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