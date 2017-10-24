На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении состоится очередной мониторинг
AzerTAg.az
Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ
В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг с азербайджанской стороны проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых.
Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой армянскими вооруженными силами, проведут личный представитель Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.
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