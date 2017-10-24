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    На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении состоится очередной мониторинг

    24.10.2017 [10:48]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 25 октября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Горадиз Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, мониторинг с азербайджанской стороны проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Михаил Олару и представитель Группы планирования высокого уровня Александр Непоткрытых.

    Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой армянскими вооруженными силами, проведут личный представитель Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович, Мартин Шустер и представитель Группы планирования высокого уровня Патрик Фаррелли.

    AZERTAG.AZ :На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении состоится очередной мониторинг
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