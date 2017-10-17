На объединенных соревнованиях на этот раз выступят акробаты и спортивные гимнасты

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Наряду с чемпионатом Азербайджана и первенством Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, также стартует чемпионат Азербайджана по акробатической гимнастике, которые пройдут по графику и состоятся в ноябре.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в течение двухдневных соревнований спортсмены будут бороться за титул чемпиона.

Соревнования пройдут во вспомогательном зале Национальной Арены Гимнастики.