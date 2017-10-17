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    На объединенных соревнованиях на этот раз выступят акробаты и спортивные гимнасты

    17.10.2017 [15:06]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Наряду с чемпионатом Азербайджана и первенством Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, также стартует чемпионат Азербайджана по акробатической гимнастике, которые пройдут по графику и состоятся в ноябре.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в течение двухдневных соревнований спортсмены будут бороться за титул чемпиона.

    Соревнования пройдут во вспомогательном зале Национальной Арены Гимнастики.

    AZERTAG.AZ :На объединенных соревнованиях на этот раз выступят акробаты и спортивные гимнасты
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