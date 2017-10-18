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    На специальной сессии Caspian Energy Tourism Forum обсуждены основные проблемы национальной туриндустрии

    18.10.2017 [17:11]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    18 октября в Баку на специальной сессии Caspian Energy Tourism Forum, организованной Caspian European Club и Caspian American Club, с участием заместителя министра культуры и туризма Азербайджана Назима Самедова обсуждены основные проблемы национальной туриндустрии.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Caspian European Club, Назим Самедов рассказал участникам форума о мерах, предпринимаемых по развитию туристического сектора страны, планах и перспективах. Поблагодарив руководство клуба за предоставленную площадку для эффективного диалога между государством и предпринимателями, он подчеркнул, что министерство всегда открыто для дискуссий с предпринимателями и представляющими их общественными организациями.

    Назим Самедов отметил что за последние годы ощущается оживление во многих секторах ненефтяного сектора, включая туризм. Говоря о статистических данных, он проинформировал, что за последние два года зафиксирован большой поток иностранных туристов в нашу страну. По его словам, количество иностранных туристов, прибывающих в Азербайджан в 2015 году, увеличилось на 11,7 процента в 2016 году и достигло 2 248 800 человек.

    «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан за первые 9 месяцев 2017 года, увеличилось на 20,9 процента до 2 071 918 человек. Страны с основными темпами роста - Россия, Иран, ОАЭ и Ирак», - отметил заместитель министра.

    Назим Самедов также подчеркнул значимость проведения Baku Shopping Festival, отметив, что общий бюджет, потраченный на проведение фестиваля, не превышал 1 миллиона манатов, а в госбюджет поступило 5,6 миллиона манатов.

    В завершение он рассказал о том, что на основе Стратегической «Дорожной карты» по развитию индустрии туризма в Азербайджанской Республике планируется создать систему определения качества национального туризма.

    На встрече также были обозначены направления расширения сотрудничества с частным сектором, а также обсуждены вопросы, интересующие компании-члены Caspian European Club и Caspian American Club.

    Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил Министерство культуры и туризма за конструктивный диалог, а также за оперативную реакцию и активное участие в решении проблем бизнесменов и компаний-членов Caspian European Club и Caspian American Club.

    Он добавил, что до конца года Caspian European Club проведет ряд аналогичных мероприятий и в других секторах экономики.

    Тельман Алиев отметил, что компания Caspian Energy Georgia с сентября представляет интересы Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy International Media Group на территории Грузии. «В рамках возобновления деятельности Caspian Energy Georgia, в марте 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджанской Республики, а также Caspian European Club состоится 5-й международный «Caspian Energy Forum», на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили», - заключил Тельман Алиев.

    Затем Назиму Самедову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club и Caspian American Club.

    В работе Caspian Energy Tourism Forum приняло участие около 200 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, Ирана, ЕС, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

    Во второй половине дня состоялся седьмой CEO Lunch Baku. Тельман Алиев отметил, что Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку. Он объявил, что следующий CEO Lunch в Баку состоится 15 ноября 2017 года в рамках Caspian Energy Finance Forum. Также он напомнил, что второй CEO Lunch Tbilisi состоится 27 октября нынешнего года и будет проводиться каждую последнюю пятницу месяца.

    Также состоялся семинар на тему «Изменения в Налоговом кодексе», который провел представитель образовательного центра Barattson School of Business and Finance Орхан Исаев для членов Клуба.

    Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club, были вручены сертификаты.

    AZERTAG.AZ :На специальной сессии Caspian Energy Tourism Forum обсуждены основные проблемы национальной туриндустрии
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    На специальной сессии Caspian Energy Tourism Forum обсуждены основные проблемы национальной туриндустрии На специальной сессии Caspian Energy Tourism Forum обсуждены основные проблемы национальной туриндустрии