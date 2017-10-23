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    На старт турнира «Paytakht Cup» выйдут свыше 350 шахматистов

    23.10.2017 [16:25]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Завтра в иранском городе Тегеран стартует шахматный фестиваль 2-й «Paytakht Cup».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, турфестиваль пройдет в трех группах: А - среди игроков с рейтингом выше 2100, В – с рейтингом меньше 2100 и С - среди юниоров до 14 лет.

    В группу «А» международного турнира заявились 54 игрока из 10 стран, в том числе двенадцать гроссмейстеров. В этом турнире честь азербайджанского спорта оспорит гроссмейстер Урфан Севдималиев.

    В группе «С» сыграют 140 шахматистов из 5 стран - Азербайджана, Афганистана, Германии, Афганистана и Ирана. Здесь на старт турнира выйдут Угур Гасанлы и Пярвиз Рзаев.

    Шахматный фестиваль «Paytakht Cup» пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

    AZERTAG.AZ :На старт турнира «Paytakht Cup» выйдут свыше 350 шахматистов
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