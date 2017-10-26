Москва, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

12 ноября на телеканале «Мир» стартует международный музыкальный проект «Во весь голос». Юные исполнители из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана померяются вокальными и артистическими талантами.

Команды состоят из талантливых подростков от 13 до 17 лет. В течение двух месяцев за жаркими баталиями юных вокалистов будут пристально следить их звездные наставники – представители стран-участниц артисты Марк Тишман (Россия), Эмиль Кадыров (Азербайджан), Арсениум (Молдова), Алиса Данелия (Грузия), Маргарита Позоян (Армения), Зафар Абдуалимов (Таджикистан), Руслан Алехно (Беларусь) и Мадина Садвакасова (Казахстан).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе проекта, наставник от азербайджанской команды Эмиль Кадыров рассказал о том, что он ждет от конкурса и что считает самым важным для артиста.

«В качестве наставника я буду выступать впервые. У меня уже был некий опыт, когда я проводил мастер-классы в мастерской Аллы Борисовны Пугачевой. Но это совсем другое. Здесь будет грандиозный музыкальный проект. Я думаю, что с детьми будет непросто, ведь они еще такие непосредственные и так активно переживают за каждую мелочь», - делится своими ожиданиями Эмиль Кадыров.

По мнению наставника, самым сложным для детей будет режим съемок. «Мы, взрослые, уже привыкли к этому, а детям будет сложно и морально, и психологически. Я буду за них очень переживать, потому что в таких вокальных конкурсах любой фактор может сыграть как на плюс, так и на минус», - считает наставник.

«Самое важное в работе с детьми, как бы это банально ни звучало, настроиться на их волну. Дети бывают разные. Один очень гиперактивный и самоуверенный, а другой – тихий и скромный. Это настроение надо поймать. Я с детьми всегда стараюсь разговаривать как со взрослыми. Никаких «сюси-пуси» не будет. Надо все говорить по существу. Где-то строго, где-то мягко, но по существу. Если ты начинаешь слишком давить или, наоборот, давать слабину, ничего не получится», - уверен Эмиль Кадыров.

«Во весь голос» - это международный музыкальный конкурс, в котором принимают участие исполнители из семи стран СНГ и Грузии.

Проект состоит из восьми концертов. На первом из них команды-участницы познакомятся друг с другом, представят себя. Каждая команда состоит из двух сольных исполнителей и ансамбля. И именно на первом выступлении зрители смогут познакомиться с форматом будущих испытаний, непривычным для российского телевидения. Принцип конкурса - знакомство зрителей с популярной музыкой стран-участниц. На протяжении всего проекта зрители услышат и народную музыку, и хиты эстрады, которые наставники со своими подопечными выберут для исполнения на МИРовой сцене.

Какая команда станет победителем международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос», зрители узнают в последние часы уходящего 2017 года. Тут важно подчеркнуть, что победителем становится не один человек, а целая команда. Стремление к победе научит ребят работать слаженно и быть действительно настоящей командой, за которой стоит целая страна.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва