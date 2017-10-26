На телеканале «Мир» стартует международный музыкальный проект «Во весь голос»
AzerTAg.az
Москва, 26 октября, АЗЕРТАДЖ
12 ноября на телеканале «Мир» стартует международный музыкальный проект «Во весь голос». Юные исполнители из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Таджикистана померяются вокальными и артистическими талантами.
Команды состоят из талантливых подростков от 13 до 17 лет. В течение двух месяцев за жаркими баталиями юных вокалистов будут пристально следить их звездные наставники – представители стран-участниц артисты Марк Тишман (Россия), Эмиль Кадыров (Азербайджан), Арсениум (Молдова), Алиса Данелия (Грузия), Маргарита Позоян (Армения), Зафар Абдуалимов (Таджикистан), Руслан Алехно (Беларусь) и Мадина Садвакасова (Казахстан).
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе проекта, наставник от азербайджанской команды Эмиль Кадыров рассказал о том, что он ждет от конкурса и что считает самым важным для артиста.
«В качестве наставника я буду выступать впервые. У меня уже был некий опыт, когда я проводил мастер-классы в мастерской Аллы Борисовны Пугачевой. Но это совсем другое. Здесь будет грандиозный музыкальный проект. Я думаю, что с детьми будет непросто, ведь они еще такие непосредственные и так активно переживают за каждую мелочь», - делится своими ожиданиями Эмиль Кадыров.
По мнению наставника, самым сложным для детей будет режим съемок. «Мы, взрослые, уже привыкли к этому, а детям будет сложно и морально, и психологически. Я буду за них очень переживать, потому что в таких вокальных конкурсах любой фактор может сыграть как на плюс, так и на минус», - считает наставник.
«Самое важное в работе с детьми, как бы это банально ни звучало, настроиться на их волну. Дети бывают разные. Один очень гиперактивный и самоуверенный, а другой – тихий и скромный. Это настроение надо поймать. Я с детьми всегда стараюсь разговаривать как со взрослыми. Никаких «сюси-пуси» не будет. Надо все говорить по существу. Где-то строго, где-то мягко, но по существу. Если ты начинаешь слишком давить или, наоборот, давать слабину, ничего не получится», - уверен Эмиль Кадыров.
«Во весь голос» - это международный музыкальный конкурс, в котором принимают участие исполнители из семи стран СНГ и Грузии.
Проект состоит из восьми концертов. На первом из них команды-участницы познакомятся друг с другом, представят себя. Каждая команда состоит из двух сольных исполнителей и ансамбля. И именно на первом выступлении зрители смогут познакомиться с форматом будущих испытаний, непривычным для российского телевидения. Принцип конкурса - знакомство зрителей с популярной музыкой стран-участниц. На протяжении всего проекта зрители услышат и народную музыку, и хиты эстрады, которые наставники со своими подопечными выберут для исполнения на МИРовой сцене.
Какая команда станет победителем международного музыкального телевизионного конкурса «Во весь голос», зрители узнают в последние часы уходящего 2017 года. Тут важно подчеркнуть, что победителем становится не один человек, а целая команда. Стремление к победе научит ребят работать слаженно и быть действительно настоящей командой, за которой стоит целая страна.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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