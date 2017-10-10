На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет создана СЭЗ

Баку, 10 октября, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

На территории Международного аэропорта Гейдар Алиев будет создана Свободная экономическая зона (СЭЗ).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом президент Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) Джахангир Аскеров сказал на проходящей в Баку VII Международной конференции Caspian Air Cargo Summit 2017.

Он сообщил, что уже утверждена законодательная база по реализации проекта. Готовится план мероприятий по созданию СЭЗ.