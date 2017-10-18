На украинском сайте опубликована статья, посвященная независимости Азербайджана

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

На украинском сайте Versii.com опубликована статья «Независимость Азербайджана вечна и необратима».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор публикации – наш соотечественник, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права Национального авиационного университета Украины Ариф Гулиев.

«В течение прошлого века Азербайджан дважды имел все шансы стать суверенным государством. Но, к сожалению, возникшая в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего около двух лет. Причиной утраты независимости стало как внешнее вмешательство, так и внутренние противостояния, и общая политическая нестабильность. Второй шанс обрести независимость появился у Азербайджана без малого через семьдесят лет, и был он связан с распадом советской империи. Выход из Советского Союза предоставил Азербайджану возможность восстановить свою утраченную независимость», - отмечается в статье.

В октябре 1991 года на сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики был принят «Конституционный Акт о государственной независимости Азербайджана». Этот знаменательный исторический документ положил начало долгожданной свободе. Многое пришлось пережить азербайджанскому народу в поисках своей независимости, но никакие трудности и испытания не смогли остановить его на избранном пути.

Автор проводит экскурс в историю первых годов обретения независимости. Процесс становления молодого государства сопровождался кровавыми событиями - это и кровавые январские события 1990 года, когда империя пыталась силой подчинить Азербайджан своему режиму; и Карабахская война, развязанная в результате агрессии армянских вооруженных формирований; и внутриполитические интриги. Все это ставило под угрозу само существование молодой независимой республики. Но почувствовав свободу, люди готовы были идти за нее до конца.

Потеряв в борьбе за независимость сотни своих сыновей и дочерей, Азербайджан упорно двигался к новой жизни. И, наконец, чаяния азербайджанцев стали реальностью.

Заявившая о своей независимости Азербайджанская Республика начала свое существование в предельно тяжелой исторической ситуации. В связи с обострившимися внешними и внутренними политическими конфликтами, возникла серьезная опасность потери так нелегко обретенной свободы. С одной стороны накалившийся до предела армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, с другой – политический крах и полная неадекватность политики тогдашнего руководства страны. Все это грозило потерей Азербайджаном своей государственности.

Однако с приходом к власти в 1993 году видного политического лидера, мудрого руководителя Гейдара Алиева эта опасность была устранена. Как отмечает профессор Ариф Гулиев, возвратившийся по настоятельному требованию народа во второй раз к руководству страны, Гейдар Алиев сделал в сложившихся тогда условиях почти невозможное, отстояв навсегда независимость азербайджанского народа. Хотя официальный документ о независимости был принят 18 октября 1991 года, на самом деле Азербайджан обрел свою настоящую независимость после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно богатый политический опыт общенационального лидера, высокое управленческое мастерство спасли государственную независимость Азербайджана от опасности. Гейдар Алиев ликвидировал в стране хаос и анархию, экономическую, политическую и психологическую напряженность.

Автор, говоря о армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, отметил, что на недавней 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев высказал свою позицию относительно игнорирования Арменией резолюций Совета Безопасности ООН, заявив, что «…уже 24 года Армения игнорирует резолюции Совета Безопасности ООН и, к сожалению, не несет наказания за это… Против Армении должны быть приняты международные санкции».

Такова в самом общем виде политическая философия Азербайджанского государства применительно к армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту. Прежде всего, результаты работы международной общественности в этом вопросе оцениваются по одному нравственному критерию, сформулированному Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым: «Дипломатические успехи, конечно, радуют нас... Но если наши земли все еще находятся под оккупацией, значит, все эти результаты не имеют принципиального значения. Они будут иметь значение тогда, когда азербайджанские земли будут освобождены от оккупационных сил, а наши соотечественники вернутся к родным очагам. Наши соотечественники должны вернуться на оккупированные земли – территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, 7 районов и в Нагорный Карабах».

В статье приводятся данные о количестве жертв кровавого конфликта, в результате которого армянскими вооруженными формированиями были оккупированы 20 процентов азербайджанских земель, в том числе 7 районов, не относящихся к Нагорно-Карабахскому административно-территориальному региону, в которых до начала 1990-х годов жили только азербайджанцы.

«Сегодня Азербайджан полностью обладает господствующими позициями на линии соприкосновения. Конечно, Армения должна быть больше заинтересована в том, чтобы переговоры были восстановлены. Потому что в противном случае их ожидают очень горькие последствия. В ходе армяно-азербайджанских столкновений в 2016 году азербайджанские войска восстановили контроль над стратегической высотой Лялятепе, расположенной в 2,9 км к северо-западу от деревни. Это позволило отдалить от села Джоджуг Мерджанлы непосредственную линию фронта и обеспечить безопасный доступ к деревне», - подчеркивает профессор Ариф Гулиев в своей статье.

7 апреля 2016 года внутренне перемещенные лица из села смогли впервые посетить свои разрушенные дома, оккупированные 23 года назад. В январе 2017 года Азербайджан принял решение инвестировать 2 млн. евро на реконструкцию деревни с первоначальным планом строительства дороги и строительства 50 домов, школы, медицинского пункта и другой необходимой инфраструктуры. В настоящее время еще 100 единиц жилья строятся для приема 100 семей. Для этого требуется не только отважное сердце политика, готового пожертвовать всем, включая собственное благополучие, во имя побед своей нации, но и высокая политическая ответственность.

Время, когда необходимо предпринять серьезные шаги по решению конфликта, настало давно. Опирающийся на оккупацию статус-кво должен быть изменен. Поэтому Армения должна положить конец лжи и различным оговоркам и с добрым намерением и политической волей принять участие в переговорах.

«Сегодня переговорный процесс восстанавливается без принятия каких-либо условий. Армения в очередной раз опозорила себя перед мировой общественностью, и возобновление переговоров не является каким-либо одолжением для нас», - отмечается в статье.

Опираясь на результаты многогранной деятельности Азербайджан достиг значительного прогресса в политической, экономической, социальной и военной сферах. Азербайджан превратился в страну, способную воздействовать на ход стратегических, политических и экономических процессов в регионе. Независимое государство умело использует свою политическую и экономическую мощь, стратегическую позицию и богатые природные ресурсы в обеспечении внешних политических приоритетов. В соответствии с национальными интересами Азербайджан плодотворно сотрудничает с большинством членов международного сообщества. Благодаря стратегии успешного развития, реализуемой главой государства, экономика страны по темпам развития занимает одно из высоких мест в мире. И с политической, и с экономической точки зрения Азербайджан является сегодня одной из высокоразвитых стран.

«Независимость Азербайджана, которая в свое время была сохранена великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня еще более укрепляется под руководством Президента Ильхама Алиева. Все это вновь дает основание говорить, что независимость Азербайджана вечна и необратима», - резюмирует в своей публикации профессор Ариф Гулиев.