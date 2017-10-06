Начала работу конференция, посвященная 90-летнему юбилею Научно-исследовательского института педиатрии 

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

6 октября в отеле «Hyatt Regency» начала работу научно-практическая конференция, посвященная 90-летнему юбилею Научно-исследовательского института (НИИ) педиатрии имени К.Фараджевой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии заведующий отделом организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов, поприветствовав участников конференции, поздравил сотрудников медицинского учреждения по случаю юбилея. Директор НИИ педиатрии, главный педиатр Министерства здравоохранения, профессор Насиб Гулиев подробно рассказал о славном историческом пути, пройденном институтом в течение 90 лет, а также об этапах развития.

В своих выступлениях заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Муса Гулиев, ректор Азербайджанского медицинского университета, профессор Герай Герайбейли, генеральный секретарь Объединения национальных педиатрических обществ тюркских стран, профессор Энвер Гасаноглу, заместитель директора Национального центра здоровья детей Российской Федерации, президент Европейской ассоциации педиатров, академик Лейла Намазова-Баранова поздравили руководство и сотрудников Института с юбилеем и пожелали им дальнейших успехов.

Был продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности Научно-исследовательского института педиатрии.

Конференция продолжила работу выступлениями врачей, педиатров и неонатологов.

Научно-практическая конференция завершится 7 октября.