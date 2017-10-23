Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

При организационной поддержке Института литературы имени Низами и Дома-музея Гусейна Джавида НАНА начала работу международная научная конференция на тему “Гусейн Джавид и современная молодежь”, посвященная 135-й годовщине со дня рождения великого поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, вначале участники мероприятия посетили памятник литератору, воздвигнутый в парке Гусейна Джавида.

В состоявшейся в здании НАНА конференции приняли участие ученые и специалисты из Турции, Египта, Ирана, Узбекистана и других стран.

Выступивший на мероприятии академик-секретарь Отделения гуманитарных наук НАНА, директор Института рукописей, академик Теймур Керимли отметил, что конференция имеет важное значение с точки зрения изучения и пропаганды наследия литератора. Говоря о жизни и творчестве драматурга, академик довел до внимания, что Гусейн Джавид в азербайджанской литературе заложил основу национального романтического стихотворения, жанров стихотворной драмы и трагедии. Было отмечено, что драматургия Гусейна Джавида в целом посвящена общественной несправедливости, колониальной политике империй, желающих расколоть и разделить мир, любви к родному языку, чистой нравственности.

Затем был заслушан доклад доктора философии по филологии Соны Велиевой “Произведение “Топал Теймур” Гусейна Джавида: история и современность”.

Докладчик отметила, что литератор привнес в романтическое течение азербайджанской литературы новое содержание, его произведения “Мать”, “Пропасть”, “Шейх Санан” и “Иблис” перекликаются с современными реалиями. Было доведено до внимания, что отличавшийся профессиональностью в придании художественности историческим произведениям Г.Джавид в произведении “Топал Теймур” социалистической идеологии противопоставил идеологию тюркизма. С.Велиева сообщила, что до последних дней своей жизни Гусейн Джавид оставался привязанным национальной идеологии.

На конференции также были заслушаны доклады директора Института фольклора, академика Мухтара Иманова “Многогранные образы ангелов в драматургии Гусейна Джавида”, директора Дома-музея Гусейна Джавида, доктора филологических наук Гюльбениз Бабаханлы “Образ Вселенной” в художественно-философском наследии Гусейна Джавида”, руководителя Центра культуры Египта в Азербайджане Ахмеда Сами “Борьба Гусейна Джавида за единый тюркский литературный язык”.

Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях.