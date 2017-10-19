Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу провел  прием граждан в Сумгайыте

Сумгайыт, 19 октября, Атраба Рзаева, АЗЕРТАДЖ

Согласно поручениям и рекомендациям Президента Азербайджана Ильхама Алиева руководители центральных органов исполнительной власти продолжают прием граждан в регионах, принимают соответствующие меры по положительному решению их обращений, заявлений и жалоб по различным вопросам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в соответствии с графиком приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти в городах и районах 19 октября начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-лейтенант Арзу Рагимов в административном здании Сумгайытского городского Управления службы принял жителей Абшеронского, Губадлинского, Шушинского, Джебраильского, Зангеланского, Лачинского, Кельбаджарского районов и городов Сумгайыт, Ходжавенд, Ходжалы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед началом Арзу Рагимов и глава исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили живые цветы к его подножью.

На приеме, в котором приняли участие около 30 граждан, преобладали обращения по вопросу приема на работу или действительную военную службу в соответствующих отделах и подразделениях службы. Граждане также обращались по вопросам прохождения призывниками службы на территории, близкой к месту их проживания, в связи с семейным положением, по проблемам вызванным состоянием здоровья и др.

Начальник службы Арзу Рагимов внимательно выслушал каждого обратившегося гражданина, обстоятельно рассмотрел их проблемы, дал соответствующие указания по решению беспокоящих их вопросов. Часть из поднятых вопросов была решена на месте. Вопросы, не относящиеся к сфере деятельности службы, а также личного характера, были зарегистрированы для доведения до соответствующих структур.