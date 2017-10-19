Начальник Управления водоканала Гарадагского района оштрафован

на сумму 3000 манатов

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Результаты мониторинга, проведенного Управлением комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства на прибрежной полосе Каспия на территории Гарадагского района были на месте расследованы сотрудниками Департамента охраны окружающей среды МЭПР.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в ходе проверок выявлены факты сброса в Каспийское море и в озеро Гырмызыгёл хозяйственно-бытовых сточных вод, формирующихся в поселках Локбатан, Сахиль, Умид, Гобустан и Сангачал Гарадагского района.

По факту в отношении начальника управления водоканала Гарадагского района Ахлимана Мансурова, в соответствии с законодательством, составлен протокол. А.Мансуров оштрафован на 3000 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

Для устранения допущенных правонарушений и во избежание повторения подобных случаев в будущем руководству учреждения дано обязательное для исполнения указание.