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    Начальник Управления водоканала Гарадагского района оштрафован на сумму 3000 манатов

    19.10.2017 [14:09]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Результаты мониторинга, проведенного Управлением комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) с целью проверки соблюдения требований экологического законодательства на прибрежной полосе Каспия на территории Гарадагского района были на месте расследованы сотрудниками Департамента охраны окружающей среды МЭПР.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе министерства, в ходе проверок выявлены факты сброса в Каспийское море и в озеро Гырмызыгёл хозяйственно-бытовых сточных вод, формирующихся в поселках Локбатан, Сахиль, Умид, Гобустан и Сангачал Гарадагского района.

    По факту в отношении начальника управления водоканала Гарадагского района Ахлимана Мансурова, в соответствии с законодательством, составлен протокол. А.Мансуров оштрафован на 3000 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

    Для устранения допущенных правонарушений и во избежание повторения подобных случаев в будущем руководству учреждения дано обязательное для исполнения указание.

    AZERTAG.AZ :Начальник Управления водоканала Гарадагского района оштрафован на сумму 3000 манатов
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