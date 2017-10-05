Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ Началось спутниковое вещание первого музыкального интернет-телеканала MuzTV Azerbaijan. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказали в пресс-службе телеканала. Согласно договоренности, достигнутой между телеканалом и «Азеркосмос», с 6 октября начнется спутниковое вещание на частоте 13975 V/11174,4 H. Отметим, что MuzTV Azerbaijan, пропагандирующий музыкальную культуру, начал вещание 11 мая 2012 года.

AZERTAG.AZ : Началось спутниковое вещание MuzTV Azerbaijan

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