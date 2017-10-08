Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Беларусь

Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

8 октября начался официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова в Республику Беларусь.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в рамках визита, который осуществляется по приглашению министра обороны Беларуси, генерал-лейтенанта Андрея Равкова, З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством Беларуси и руководителями других государственных структур, посетит предприятия военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере, в области военного образования, вопросы безопасности и др.