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    ПОЛИТИКА


    Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Беларусь

    08.10.2017 [17:10]

    Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    8 октября начался официальный визит министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова в Республику Беларусь.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, в рамках визита, который осуществляется по приглашению министра обороны Беларуси, генерал-лейтенанта Андрея Равкова, З.Гасанов проведет встречи с военно-политическим руководством Беларуси и руководителями других государственных структур, посетит предприятия военно-промышленного комплекса.

    В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере, в области военного образования, вопросы безопасности и др.

    AZERTAG.AZ :Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Беларусь
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