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    Начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Киев

    21.10.2017 [18:35]

    Баку, 21 октября, Эльвин Джамалов, АЗЕРТАДЖ

    С 9 ноября по понедельникам и четвергам начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Баку.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Яшар Исаков.

    Автобус будет выезжать из Баку в 11.00. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов. Дети до пяти лет могут ехать бесплатно, если не занимают кресло. Для детей от 5 до 10 лет стоимость билета составляет 50 процентов от стоимости билета. Детский билет по желанию пассажиров можно купить и на детей до 5 лет.

    Проезд будут осуществляться на комфортабельных автобусах, оснащенных WI-FI. На протяжении всего пути пассажирам будут предлагать чай и кофе.

    Билеты можно приобретать в кассах автовокзала и в режиме онлайн.

    AZERTAG.AZ :Начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Киев
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