Начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Киев

Баку, 21 октября, Эльвин Джамалов, АЗЕРТАДЖ

С 9 ноября по понедельникам и четвергам начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом сказал руководитель пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Яшар Исаков.

Автобус будет выезжать из Баку в 11.00. Стоимость билета в одном направлении составляет 100 манатов. Дети до пяти лет могут ехать бесплатно, если не занимают кресло. Для детей от 5 до 10 лет стоимость билета составляет 50 процентов от стоимости билета. Детский билет по желанию пассажиров можно купить и на детей до 5 лет.

Проезд будут осуществляться на комфортабельных автобусах, оснащенных WI-FI. На протяжении всего пути пассажирам будут предлагать чай и кофе.

Билеты можно приобретать в кассах автовокзала и в режиме онлайн.