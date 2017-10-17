Национальная Арена Гимнастики примет ряд международных соревнований

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Национальная Арена Гимнастики примет чемпионат Азербайджана и первенство Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), чемпионат и первенство Баку по художественной гимнастике, а также открытый чемпионат страны и города по аэробной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, чемпионат страны пройдет с 24-го по 26-ое ноября.

Итак, первый день соревнований начнется выступлениями прыгунов на акробатической дорожке. Вслед за ними соревновательную площадку поделят представители аэробной и художественной гимнастики. А в последний день соревнований наряду с «художницами» и батутисты подключатся к соревнованиям и определят между собой сильнейших.

Следует отметить, что на предстоящем 3-х дневном турнире, который в свою очередь превратится в «праздник гимнастики», на открытом чемпионате Азербайджана по аэробной гимнастике помимо наших спортсменов также ожидается участие и гимнастов из Эстонии, Болгарии, Германии, Венгрии и России. Они будут соревноваться в индивидуальной программе (мужчины и женщины), а также по программе смешанных пар, троек и групп в 5 возрастных категориях (2009-2010, 2006-2008, 2003-2005, 2000-2002, 1999 и старше).