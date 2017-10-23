Наиль Баширли в лидирующей группе Мемориала Чигорина

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

В Санкт-Петербурге стартовал 24-й по счету шахматный Мемориал Михаила Чигорина с участием представителей азербайджанской школы, который также считается этапом Кубка России.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соревновательную программу фестиваля открыл блиц-турнир, где за призы и награды сражались 256 шахматистов из 25 стран. Среди них — 17 гроссмейстеров и 46 международных мастеров. Турнир выиграл международный мастер из Узбекистана Нодирбек Якуббоев, на втором месте россиянин Санан Сюгиров, на третьем - 16-летняя представительница Индии Рамеш Вайшали.

В соревнованиях с классическим контролем времени принимают участие 372 шахматиста из двух с лишним десятков стран. Среди них — 40 гроссмейстеров и 38 международных мастеров.

Азербайджан в этом турнире представляют гроссмейстер Азер Мирзоев, ФИДЕ мастера Магомед Мурадлы, Ахмед Ахмедзаде, Раван Алиев, Алтай Эйнуллаев, кандидат в мастера Айдын Сулейманлы, Умид Асланов, международные мастера Наиль Баширли и Нармин Мамедова, а также Эльмар Атакишиев, Расим Алиев, Хазар Бабазаде, Атилла Эйнуллаев, Нихад Мустафаев, Эмин Халилов, Фикрет Мустафазаде и Ахад Али.

После двух туров на Мемориале Чигорина в Петербурге впереди 61 игрок, набравший по 2 очка, среди которых есть Наиль Баширли. У 56 шахматистов по полтора очка, в том числе и у Айдына Сулейманлы. Одно очко среди азербайджанских шахматистов набрали Азер Мирзоев,

Алтай Эйнуллаев, Эльмар Атакишиев и Эмин Халилов.

Последний тур соревнования пройдет 29 октября.