Накануне земельных выборов в Нижней Саксонии

Берлин, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, завтра в федеральной земле Нижняя Саксония состоятся выборы. Их не планировали проводить всего через три недели после общефедеральных. Нижняя Саксония голосует досрочно из-за "измены" одного из депутатов правящей здесь коалиции социал-демократов и "зеленых", в результате чего земельное правительство лишилось большинства в местном ландтаге.

У земельных выборов в Германии всегда есть своя региональная специфика, и их итоги нельзя напрямую экстраполировать на общефедеральный уровень. В этот раз, однако, из-за близости по времени голосование в Нижней Саксонии станет важным сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая еще даже не приступала к формированию нового правительства Германии.

Возможность создать правительственную коалицию, имеющую парламентское большинство, у Меркель - после решения социал-демократов уйти в оппозицию - осталась только одна: с либералами из Свободной демократической партии (СвДП) и "Союзом-90"/"зелеными". По политическим цветам консерваторов канцлера из блока ХДС/ХСС (черный) и этих двух партий (желтый и зеленый) такую коалицию называют в Германии "Ямайкой" - по цветовой гамме флага этого островного государства в Карибском море.

Отношение немцев к такому экзотическому политическому союзу после выборов 24 сентября изменилось. Еще в августе соотношение его сторонников и противников было 27 к 69 процентам. Теперь сторонников (57 проц) стало больше, чем противников (40%).

Для Меркель идеальным исходом выборов в Нижней Саксонии стал бы такой, который и в этой федеральной земле привел бы к формированию правительства "Ямайки". Но это крайне маловероятно даже при наличии арифметического большинства в ландтаге, которое такому тройственному союзу сулят предвыборные опросы.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин