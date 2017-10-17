«Наполи» не продаст Кулибали «Челси» дешевле 60 млн евро
AzerTAg.az
17.10.2017 [10:40]
Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ
Центральный защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали по-прежнему находится в сфере интересов «Челси».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лондонцы несколько раз пытались приобрести 26-летнего сенегальца минувшим летом и предпримут еще одну попытку по окончании сезона.
«Наполи» не намерен расставаться с Кулибали, но в случае завоевания скудетто может продать его не менее чем за 60-70 миллионов евро.
В 8 матчах текущего чемпионата Италии защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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