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    «Наполи» не продаст Кулибали «Челси» дешевле 60 млн евро

    17.10.2017 [10:40]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Центральный защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали по-прежнему находится в сфере интересов «Челси».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лондонцы несколько раз пытались приобрести 26-летнего сенегальца минувшим летом и предпримут еще одну попытку по окончании сезона.

    «Наполи» не намерен расставаться с Кулибали, но в случае завоевания скудетто может продать его не менее чем за 60-70 миллионов евро.

    В 8 матчах текущего чемпионата Италии защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

    AZERTAG.AZ :«Наполи» не продаст Кулибали «Челси» дешевле 60 млн евро
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