«Наполи» не продаст Кулибали «Челси» дешевле 60 млн евро

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

Центральный защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали по-прежнему находится в сфере интересов «Челси».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лондонцы несколько раз пытались приобрести 26-летнего сенегальца минувшим летом и предпримут еще одну попытку по окончании сезона.

«Наполи» не намерен расставаться с Кулибали, но в случае завоевания скудетто может продать его не менее чем за 60-70 миллионов евро.

В 8 матчах текущего чемпионата Италии защитник забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.