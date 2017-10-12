Народный артист Вагиф Мустафаев удостоен ордена и назначен советником

Баку, 12 oктября, AЗЕРТАДЖ

Выдающийся азербайджанский кинорежиссер, народный артист, президент телекомпании «Space» Вагиф Мустафаев назначен советником по культуре, телевидению и кино Гонконгского телевидения Китая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом было сообщено на мероприятии, состоявшемся в Баку 11 октября.

В церемонии приняли участие заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, посол России в нашей стране Владимир Дорохин, официальные лица посольств Китая и Украины в Баку, деятели культуры.

Напомним, что Ассоциация работников СМИ Украины, учитывая предложения коллег из Болгарии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Польши и других стран, высоко оценила заслуги Вагифа Мустафаева в развитии международного сотрудничества, усилении роли средств массовой информации.

С участием президента Евразийской академии телевидения и радио Валерия Рузина, председателя Ассоциации работников СМИ Украины Виктора Петренко и представителей других стран Вагифу Мустафаеву был вручен золотой орден «Согласие».

В то же время, за большой вклад в развитие связей дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем Вагиф Мустафаев был награжден почетным дипломом Телерадиовещательной компании Хейлунцян Китая.

Отметим, что по линии Евразийской академии телевидения и радио при участии России, Китая и Азербайджана согласованы съемки фильма «Камбей», режиссером и автором сценария которого является Вагиф Мустафаев.

Вагиф Мустафаев также награжден за заслуги в развитии китайско-азербайджанских связей. Oн назначен советником по культуре и кино Гонконгского телевидения.

На мероприятии за исключительные заслуги в развитии Евразийской культуры режиссеру Вагифу Мустафаеву был вручен Международный высший золотой орден.

Выступивший на мероприятии Вагиф Мустафаев выразил признательность участникам мероприятия и сказал: «Я прежде всего гражданин своей страны и только потом режиссер, руководитель телевидения. Нашу страну во всем мире прославили великий лидер Гейдар Алиев и достойный продолжатель его дела Президент Ильхам Алиев. Именно поэтому нас уже знают во всем мире».

Заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев сказал, что Вагиф Мустафаев со студенческих лет и до настоящего времени вложил большой труд в развитие азербайджанского кино. Его фильмы «Мерзавец», «Француз», «Nakəs» и др., сюжеты, снятые для журнала «Мозалан», являются большим вкладом в нашу культуру. Скоро мы увидим еще один созданный им фильм. Новый проект, реализованный совместно Китаем, Россией и Азербайджаном, также вызовет большой интерес.

Посол России в нашей стране Владимир Дорохин отметил, что с нетерпением ждет фильм, созданный Вагифом Мустафаевым.

Принявший участие в мероприятии представитель Китая сказал, что смотрел фильмы Вагифа Мустафаева. Он отметил, что теперь азербайджанского режиссера близко узнают и китайские зрители, подчеркнул, что Шелковый путь проходит не только через территории стран, но и сердца людей.

В заключение был показан фильм китайского режиссера «Стены Москвы».