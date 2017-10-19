«Народный героический эпос» издан на азербайджанском языке

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Центром перевода при Кабинете Министров Азербайджана издана книга видного литературоведа Виктора Жирмунского «Народный героический эпос» в переводе на азербайджанский язык. В книге приведен сравнительный научный анализ народного героического эпоса - германского и романского, русского и южнославянского, эпического творчества тюркоязычных народов Средней Азии и Азербайджана – дастанов «Китаби-Деде Горгуд» и «Кероглу», эпоса «Сказание об Алпамыше» и карело-финской «Калевалы».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе центра, перевод выполнен Этимадом Башкечидом, автор предисловия – академик Мухтар Иманов. Книга предназначена для исследователей фольклора, студентов, будет интересна она и широкой читательской аудитории.