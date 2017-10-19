«Народный героический эпос» издан на азербайджанском языке
AzerTAg.az
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
Центром перевода при Кабинете Министров Азербайджана издана книга видного литературоведа Виктора Жирмунского «Народный героический эпос» в переводе на азербайджанский язык. В книге приведен сравнительный научный анализ народного героического эпоса - германского и романского, русского и южнославянского, эпического творчества тюркоязычных народов Средней Азии и Азербайджана – дастанов «Китаби-Деде Горгуд» и «Кероглу», эпоса «Сказание об Алпамыше» и карело-финской «Калевалы».
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе центра, перевод выполнен Этимадом Башкечидом, автор предисловия – академик Мухтар Иманов. Книга предназначена для исследователей фольклора, студентов, будет интересна она и широкой читательской аудитории.
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