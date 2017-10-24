Народный художник Азербайджана Фархад Халилов стал лауреатом премии «Звезды Содружества»

Москва, 23 октября, АЗЕРТАДЖ.

Жюри ежегодной Межгосударственной премии «Звезды Содружества» объявило восемь лауреатов 2016 года. Среди призеров в области культуры, искусства и гуманитарной деятельности есть и руководитель Союза художников Азербайджана, народный художник Азербайджана, почетный член Российской академии художеств Фархад Халилов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС), каждый год призерами премии МФГС становятся деятели науки и культуры, достижения которых соответствуют мировому уровню и способствуют развитию стран Содружества.

На соискание высокой награды претендовали 12 номинантов из восьми стран. Решением жюри премии присуждены восьми соискателям. Среди деятелей науки лауреатами премии стали член президиума Союза писателей Беларуси, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Иван Саверченко, а также председатель отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук Национальной академии наук Кыргызской Республики Алтай Борубаев.

Народный художник Азербайджана, председатель Союза художников Фархад Халилов, российский балетмейстер и хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович, композитор и народный артист СССР, заслуженный деятель искусств Молдовы Евгений Дога, народный артист Таджикистана Ибодулло Машраб, замдиректора театра оперы и балета «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Толеубек Альпиев, композитор и народный артист Армении Тигран Мансурян стали обладателями премии в области культуры, искусства и гуманитарной деятельности.

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС в 2009 году. С тех пор эта награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Среди лауреатов прошлых лет – Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, известные композиторы Александра Пахмутова и Николай Добронравов, дирижер Владимир Спиваков и многие другие.

Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет 2 миллиона российских рублей. Торжественная церемония награждения пройдет в Москве во время работы Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ в декабре.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва