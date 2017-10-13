Наш соотечественник избран председателем Объединения кардиологов тюркского мира

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

Инвазивный кардиолог Центральной клинической больницы, доктор медицинских наук Фирдовси Ибрагимов избран председателем Объединения кардиологов тюркского мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до этого он был вице-президентом этой структуры.

Отметим, что Фирдовси Ибрагимов окончил медицинский факультет Университета Чукурова (Адана, Турция). С 1999 по 2004 год работал в больнице медицинского факультета Университета «19 Мая». С февраля 2005 года является заведующим кардиологическим отделением Центральной клинической больницы.