    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Наш соотечественник избран председателем Объединения кардиологов тюркского мира

    13.10.2017 [17:05]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    Инвазивный кардиолог Центральной клинической больницы, доктор медицинских наук Фирдовси Ибрагимов избран председателем Объединения кардиологов тюркского мира.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, до этого он был вице-президентом этой структуры.

    Отметим, что Фирдовси Ибрагимов окончил медицинский факультет Университета Чукурова (Адана, Турция). С 1999 по 2004 год работал в больнице медицинского факультета Университета «19 Мая». С февраля 2005 года является заведующим кардиологическим отделением Центральной клинической больницы.

    AZERTAG.AZ :Наш соотечественник избран председателем Объединения кардиологов тюркского мира
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    13.10.2017 [18:32]
    В Обществе инвалидов по зрению более 100 пациентов прошли офтальмологическое обследование
    12.10.2017 [19:17]
    ВОЗ объявляет о создании комиссии высокого уровня по неинфекционным заболеваниям
    12.10.2017 [18:13]
    В настоящее время отмечается «омоложение» заболеваний суставов
    12.10.2017 [16:20]
    Отмечен Всемирный день борьбы с артритом
    Наш соотечественник избран председателем Объединения кардиологов тюркского мира