Наши акробаты в финале Европейских соревнований среди возрастных групп

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Завершились Европейские соревнования среди возрастных групп по акробатической гимнастике, проходившие в польском городе Жешув.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, нашу сборную команду в программе мужских пар представили Даниэль Аббасов-Мурад Рафиев (11-16 лет), а среди женских групп Эмилия Назарли, Разия Сейидли, Ляман Мамедова (12-18 лет).

Продемонстрировав успешные выступления в квалификации, нашим молодым гимнастам удалось оказаться среди финалистов в обоих видах программы. А в финальной стадии наша мужская пара, получив от судей 26.000 баллов, заняла 5-е место, а женская группа стала 6-ой, набрав 26.600 баллов.

Отметим, что с 19 по 22 октября в городе Жешув пройдет еще одно крупное соревнование – чемпионат Европы по акробатической гимнастике. На этом турнире в программе юниоров за медали будут бороться члены сборной команды - смешанные пары в составе Агасифа Рагимова и Нурджан Джаббарлы, а также Абдуллы Аль-Мяшайхи и Рухидил Гурбанлы.