Научная статья Али Гасанова о Ходжалинском геноциде опубликована в российском журнале «Science and world»

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Во влиятельном российском журнале «Science and world» опубликована на английском языке научная статья помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанова под названием «Ходжалинский геноцид: Причины, последствия и признание на международной арене».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье широко исследуется политика этнической чистки, геноцида и оккупации, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против азербайджанцев в течение последних двух столетий.

В статье, основывающейся на богатые зарубежные источники и исторические факты, автор показывает, что политика этнической чистки, геноцида и агрессии, целенаправленно осуществляемая армянскими националистами против нашего народа на протяжении двух последних столетий, составляет крайне болезненные этапы истории Азербайджана, полные трагедий, в том числе кровавых событий. Основная цель этой национал-шовинистической политики заключалась в изгнании азербайджанцев с их исторических земель и создании на исконных азербайджанских территориях вымышленного армянами государства «Великая Армения».

В статье отмечается, что всякий раз территориальные притязания на Карабах выдвигались извне, именно под влиянием пропаганды, подстрекательства и давления со стороны Армении, подчеркивается, что во второй половине 80-х годов ХХ века армяне при помощи своих покровителей в ближнем и дальнем зарубежье, используя сложившуюся ситуацию для осуществления идеи о «Великой Армении», вновь выдвинули территориальные притязания на Нагорно-Карабахский регион Азербайджана. В результате Республика Армения, добившись создания в 1988-1993 годах моноэтнического государства, открыто осуществила агрессорскую политику против Азербайджана, были убиты мирные жители, разрушены, разграблены и сожжены населенные пункты.

На основе научных источников автор исследует в статье территориальные притязания Армении против Азербайджана и политику оккупации, начиная со второй половины 80-х годов XX века, в том числе политику этнической чистки и геноцида против азербайджанцев в 1988 - 1993 годах, расценивает акт геноцида, учиненный армянами в Ходжалы в конце XX века, как одно из самых тяжких преступлений против всего человечества. В статье на основе зарубежных источников подобно анализируются преступления, совершенные 26 февраля 1992 года во время оккупации города вооруженными силами Армении, в частности акты вандализма против мирного населения, Ходжалинский геноцид расследуется как самое тяжкое преступление, целенаправленно осуществляемое армянами против азербайджанцев. Кроме того, рассматривается история этой стратегически значимой территории в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, приводятся причины, повышающие значимость города Ходжалы, и это создает широкое представление у зарубежного читателя, желающего получить более подробную информацию о стратегически значимой территории Нагорного Карабаха, население которой подверглось геноциду.

В статье исследуются работа, проводимая Азербайджанским государством в области доведения до мира Ходжалинского геноцида, дачи ему политико-правовой оценки, а также вопросы более широкого признания Ходжалинской трагедии на международной арене как акта геноцида, изучаются документы, принятые рядом государств и международных организаций. Отдельно анализируются документы, принятые на заседаниях Организации исламского сотрудничества (ОИС), признающей эту резню как геноцид и преступление против человечества.

Отмечается, что в настоящее время Фонд Гейдара Алиева успешно продолжает шаги, предпринимаемые в деле доведения Ходжалинских реалий до всего мира и более широкого их распространения на международной арене, а также дачи геноциду объективной политико-правовой оценки. Благодаря деятельности Фонда в данном направлении страны мира шире информируются о беспощадных убийствах, совершенных армянскими оккупантами в Ходжалы.

Автор подчеркивает, что согласно международному праву, геноцид является деянием, направленным против мира и человечности, и считается самым тяжким преступлением. В связи с этим была принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 (III), а в Конвенции «О предотвращении преступления геноцида и наказании за него» закреплена правовая основа преступления геноцида. В ходе агрессии Армении против Азербайджана в отношении азербайджанцев были применены все деяния, составляющие закрепленное данной Конвенцией преступления геноцида. Автор отмечает, что Ходжалинский геноцид нисколько не отстает от таких чудовищных геноцидов, как Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Руанда, Сребреница и Холокост, которые никогда не будут забыты в мировой истории, упомянутые события, являясь геноцидом против мирного населения, вызвали широкий резонанс во всем мире.

Публикация статьи профессора Али Гасанова во влиятельном журнале «Science and world» представляет значение не только с точки зрения изучения и отражения в памяти Ходжалинского геноцида, как одной из самых кровавых страниц нашей современной истории, но и доведения до мира и разоблачения агрессивной политики Армении.