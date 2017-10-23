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    Недостаток витамина К в питании опасен для сердца

    23.10.2017 [14:09]

    Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

    The Journal of Nutrition рассказал о новом исследовании ученых, установивших, что недополучение витамина К из-за обедненного им питания может негативно сказаться на здоровье сердца. Примечательно, что объектом наблюдения научных работников стали подростки, - даже в этом возрасте, как выяснилось, можно пострадать от сердечного нарушения, вызванного нездоровым рационом. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Рамблер/Доктор.

    Лучшим источником витамина К являются зеленые овощи и оливковое масло. Выяснилось, что недостаток этих продуктов в рационе питания подростков в три раза увеличивает риск укрупнения размера камеры левого желудочка сердца. По словам кардиологов, расширением левого желудочка сердца сопровождается целый ряд сердечно-сосудистых заболеваний.

    В научном исследовании приняли участие 766 здоровых подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Ученые отслеживали их образ жизни (уровень физической активности, привычки в питании). Помимо этого, участники проходили специальное тестирование, дающее представление о здоровье сердца.

    Проанализировав полученные данные, авторы проекта с тревогой констатировали: молодые люди употребляют вместе с продуктами питания слишком мало витамина К. Его нормальный уровень наблюдался лишь у четверти добровольцев.

    Не секрет, что зеленые овощи, такие как шпинат, капуста и листовые салаты не входят в число любимых у молодежи. Но ученые предостерегают: их постоянный дефицит опасен для сердца. 10 процентов участвовавших в исследовании подростков имели расширение левого желудочка сердца – в столь юном возрасте это просто «аномальное» нарушение, им обычно страдают при приближении старости.

    AZERTAG.AZ :Недостаток витамина К в питании опасен для сердца
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