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    Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из ЛЧ из-за невыплаченных 26 млн евро

    07.10.2017 [18:33]

    Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

    Нападающий «ПСЖ» Неймар пытался повлиять на «Барселону» посредством обращения в УЕФА.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бразилец обращался в УЕФА с жалобой и просьбой исключить «Барселону» из Лиги чемпионов.

    Футболист поступил так вследствие того, что каталонский клуб не выплатил его отцу бонус за лояльность в размере 26 миллионов евро.

    УЕФА, впрочем, не придал большого значения этому делу и принял сторону «Барселоны».

    Напомним, каталонский клуб отказался выплачивать бонус ввиду того, что Неймар летом перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    AZERTAG.AZ :Неймар просил УЕФА исключить «Барселону» из ЛЧ из-за невыплаченных 26 млн евро
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