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    Немецкая экономика бьёт рекорды

    09.10.2017 [16:43]

    Берлин, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, объемы промышленного производства в Германии в августе этого года выросли на 2,6 процента к предыдущему месяцу. Об этом сегодня передало Министерство экономики и энергетики ФРГ. Это самый значительный рост за последние шесть лет. Такой результат существенно превзошел прогнозы аналитиков, которые после июльского спада на 0,1 процента ожидали, что производство в августе увеличится лишь на 0,7 процента, отмечает агентство Reuters.

    Одни только промышленные предприятия нарастили объемы производства на 3,2 процента. Одна из причин такого значительного роста состоит в том, что летние каникулы автопроизводителей в этом году пришлись по большей части на июль, а не на август.

    Автопредприятия особенно отличились в последний месяц лета, увеличив объем производства на 10,8 процента, говорится в сообщении Минэкономики. Объемы производства строительных фирм, напротив, снизились на 1,2 процента.

    Благоприятный деловой климат и положительные тенденции в плане поступления заказов свидетельствуют в пользу продолжения хорошей промышленной конъюнктуры.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Немецкая экономика бьёт рекорды
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