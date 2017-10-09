Немецкая экономика бьёт рекорды
AzerTAg.az
Берлин, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, объемы промышленного производства в Германии в августе этого года выросли на 2,6 процента к предыдущему месяцу. Об этом сегодня передало Министерство экономики и энергетики ФРГ. Это самый значительный рост за последние шесть лет. Такой результат существенно превзошел прогнозы аналитиков, которые после июльского спада на 0,1 процента ожидали, что производство в августе увеличится лишь на 0,7 процента, отмечает агентство Reuters.
Одни только промышленные предприятия нарастили объемы производства на 3,2 процента. Одна из причин такого значительного роста состоит в том, что летние каникулы автопроизводителей в этом году пришлись по большей части на июль, а не на август.
Автопредприятия особенно отличились в последний месяц лета, увеличив объем производства на 10,8 процента, говорится в сообщении Минэкономики. Объемы производства строительных фирм, напротив, снизились на 1,2 процента.
Благоприятный деловой климат и положительные тенденции в плане поступления заказов свидетельствуют в пользу продолжения хорошей промышленной конъюнктуры.
Вугар Сеидов
собкор АЗЕРТАДЖ
Берлин
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