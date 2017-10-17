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    Немецкая пресса комментирует освобождение Киркука от сепаратистов

    17.10.2017 [10:30]

    Берлин, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, немецкие СМИ с нотками симпатии сообщили об освобождении правительственными войсками Ирака от курдских сепаратистов провинции Киркук и ее административного центра. Как известно, 16 октября силы правительства Ирака взяли под контроль здание администрации и резиденцию губернатора провинции Киркук, расположенные в центре одноименного города, восстановив тем самым действие Конституции Ирака в этом регионе. Военнослужащие убрали флаг курдской автономии со здания и водрузили вместо него флаг Ирака. Утром в понедельник войска вошли в провинцию Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры, включая военный аэродром, и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования после появления в городской черте иракских войск начали в панике отступать из города, практические не оказывая сопротивления. Вместе с ними Киркук стали покидать также тысячи жителей курдского происхождения. По словам наблюдавшего за происходящими событиями корреспондента AFP, большинство курдов направлялись в сторону городов Ирбиль и Сулеймания.

    Ранее премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади приказал снимать все курдские флаги и оставлять только иракские в тех районах, контроль над которыми оспаривает Багдад и власти курдской автономии.

    Провинция Киркук, не входящая в состав Иракского Курдистана, является одной из спорных территорий между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде. После изгнания боевиков ИГ большую часть этого региона стали контролировать силы пешмерга, зачастую проводя в провинции этнические чистки.

    Операция иракских войск стала ответом на отказ руководителей иракских курдов аннулировать результаты референдума о независимости, как того требовало центральное правительство в Багдаде.

    Немецкие СМИ с определенной долей сдержанности и даже симпатии пишут о последних событиях. Остаётся только гадать, какой была бы реакция Берлина, если аналогичную операцию по восстановлению конституционного порядка в оккупированных регионах провели бы ВС Азербайджана. Или, может, вновь дали бы знать двойные стандарты Запада?

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

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