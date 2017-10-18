Немецкая пресса о ходе межпартийных консультаций

Берлин, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Немецкая пресса прогнозирует возможный ход межпартийных переговоров, которые начинаются сегодня в Берлине.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, большинство СМИ считают, что за одним столом участники предстоящих коалиционных переговоров не усядутся. Уж слишком их много.

ХДС отправляет на переговоры делегацию из 18 человек под руководством самой Ангелы Меркель, ХСС – 10, "Зеленые" - 14. Самой компактной будет либеральная команда - всего четыре деятеля из числа руководства СвДП, которые только при необходимости будут привлекать к переговорам своих экспертов.

Трудными обещают стать эти переговоры не только из-за большого числа участников и наличия серьезных противоречий программного толка между консерваторами, "зелеными" и либералами, но и разногласий внутри самих этих политических сил. Это касается, в частности, "зеленых". В партии существуют два крыла: так называемые "реалос", то есть, прагматики и "фундис" - левые фундаменталисты, отстаивающие экологическую тематику в чистом виде. В центральном руководстве партии преобладают прагматики, но в составе "зеленой" делегации на коалиционных переговорах будут и "фундис", например, авторитетный Юрген Триттин. В прошлом он занимал пост министра экологии в правительстве Герхарда Шрёдера, а теперь слывет лидером "зеленых" левых фундаменталистов. Триттин уже пообещал, что коалиционные переговоры будут трудными.

Не факт, что и консерваторы будут выступать на переговорах о "Ямайке" единым фронтом. ХДС и ХСС хоть и братские партии, поделившие между собой Германию на сферы влияния - ХСС в Баварии, ХДС - на остальной территории, но и в их блоке нет мира и согласия.

Главный камень преткновения - миграционная политика канцлера. ХСС, привыкший править в Баварии с абсолютным большинством, понес на выборах 24 сентября особенно болезненные потери, уступил много голосов правопопулистской "Альтернативе для Германии" (АдГ) и винит в этом Ангелу Меркель. ХСС требует от канцлера ввести ежегодную квоту в 200 тысяч человек на прием беженцев.

Ссора между партийными братьями длится уже два года, на прошлой неделе в ходе многочасовых переговоров лидеры ХДС и ХСС вроде бы помирились, пришли к некоторому компромиссу. Но это было до Нижней Саксонии, а главное - до голосования в соседней с Баварией Австрии. Там большого успеха добились правые популисты из Австрийской партии свободы, а выборы выиграл консерватор Себастьян Курц, занимающий по вопросам о беженцах созвучную с ХСС позицию.

Земельные выборы в Баварии предстоят уже в будущем году. Лидеры ХСС хотят во что бы то ни стало удержать абсолютную власть в Мюнхене и закрыть для этого, как они говорят, правый электоральный фланг. То есть перехватить темы, на которых разбухают правые популисты. Главная из них - беженцы.

Поэтому не исключено, что достигнутый на встрече с Меркель компромисс по беженцам баварцы назовут неудачным, и семейная ссора вспыхнет с новой силой. Еще труднее в таком случае будет найти общий язык и на коалиционных переговорах, в частности, с "зелеными", которые по отношению к беженцам занимают еще более терпимую позицию, чем канцлер. Сама Ангела Меркель заявила в понедельник, что, по ее прогнозу, одни только зондирующие переговоры, которые предшествуют формальным коалиционным, продлятся несколько недель.

Словом, сегодняшние межпартийные консультации обещают быть непростыми.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин